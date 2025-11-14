В Сургуте прохожий спас ребенка, выпавшего из окна в одной пижаме

В Сургуте прохожий спас ребенка, который выпал из окна второго этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сургут».

Ребенок выпал из окна многоквартирного дома на улице Профсоюзов. Проходящий мимо мужчина заметил мальчика в пижаме и принес его в ближайший магазин.

По словам свидетелей, на вид ребенку около 8 лет, при этом он не говорит и, вероятно, имеет проблемы с ментальным здоровьем. Через 10 минут мать заметила пропажу сына и попыталась забрать домой, но сотрудники скорой помощи, которую вызвали очевидцы, настояли на госпитализации пострадавшего.

В пресс-службе полиции ХМАО уже начали проверку по факту произошедшего.

До этого в Воронеже трехлетний мальчик упал в шахту лифта и попал на видео. Отец ребенка сразу же прыгнул вслед за ним и вытащил сына. Соседи, услышавшие происходящее, задержали подъемник. В результате падения мальчик получил гематомы на голове и спине, но серьезно не пострадал.

Ранее россиянка расправилась с маленьким сыном и пыталась убедить всех, что он просто упал.