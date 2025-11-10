На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После падения ребенка в шахту лифта в Воронеже возбудили дело

В Воронеже после падения ребенка в шахту лифта возбудили дело
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Воронеже по факту падения трехлетнего ребенка провели проверку и возбудили дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи выехали на место происшествия и организовали процессуальную проверку. Стражи порядка проводят опросы жильцов и сотрудников управляющей компании, а также изучают документацию, связанную с техническим состоянием лифтового оборудования.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование деталей и обстоятельств случившегося продолжается.

Инцидент произошел, когда ребенок подошел к двери лифта в жилом многоквартирном доме в ЖК «Крымский квартал» и облокотился на нее. Дверь под давлением приподнялась и мальчик упал в шахту с высоты третьего этажа. Отец ребенка сразу же прыгнул вслед за ним и вытащил сына.

Ранее в Дагестане из-за поломки двери упал лифт с детьми внутри.

