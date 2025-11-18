На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, кому положена 13-я зарплата

Депутат Гаврилов: работодатель не обязан платить 13-ю зарплату, это его право
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Российским законодательством не предусмотрена выплата 13-й зарплаты сотрудникам, поэтому работодатель сам может определять, будет ли такая выплата и по каким критериям она начисляется. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с «Известиями».

«Это поощрение относится к стимулирующим выплатам», — пояснил депутат.

По его словам, положение о 13-й зарплате включается в систему оплаты труда, закрепленную в трудовом договоре или положении о премировании. Как правило, на получение данного вида денежного поощрения могут рассчитывать работники, выполняющие определенные условия компании. Это может быть достижение плановых показателей, отсутствие дисциплинарных взысканий или решение руководства наградить сотрудников за общие результаты.

Гаврилов напомнил, что 13-я зарплата облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами. При этом годовая премия не всегда может быть равна среднемесячной зарплате. Это может быть фиксированная сумма для всех сотрудников или процент от годового заработка.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил возродить в России «добрую советскую традицию», когда бюджетники перед Новым годом получали 13-ю заработную плату. По его словам, это очень важная социальная, стимулирующая мера для бюджетников, особенно для врачей, учителей. Гриб призвал закрепить эту инициативу на законодательном уровне, потому что перед Новым годом количество трат особенно возрастает.

Ранее стало известно, что повышение зарплаты у коллег вызывает чувство несправедливости почти у половины россиян.

