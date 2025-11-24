На подлете к Москве сбили третий беспилотник

Собянин: силы ПВО сбили третий беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в Max.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил глава города.

Информации о пострадавших в результате вражеской атаки на данный момент не поступало.

До этого Собянин сообщал об уничтожении еще двух беспилотников, летевших в сторону столицы России.

Как сообщили в министерстве обороны России, за прошедшую ночь дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее один человек пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника на авто.