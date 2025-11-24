Стала известна новая схема мошенников перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников мошенники активизировали создание фейковых интернет-магазинов, предлагающих красную икру и морские деликатесы. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Парламентарий отметил, что популярность онлайн-покупок позволяет злоумышленникам легко обманывать покупателей, создавая видимость легитимных магазинов с привлекательными картинками. Особую опасность представляют предложения с существенными скидками.

«Учитывая уровень развития интернета, сейчас мошенникам не составит труда создать фишинговый сайт и соцсети к нему, наполнив его привлекательными картинками», — предупредил Антропенко.

Депутат рекомендует покупать продукты только на проверенных площадках и известных маркетплейсах. При покупке в незнакомых магазинах не следует оставлять предоплату и данные банковских карт до получения товара. Также важно соблюдать осторожность при покупке икры «на вес» из-за возможных нарушений условий хранения.

Год назад мошенники начали активно использовать новую схему обмана, притворяясь в Telegram продавцами икры, рыбы и разных морепродуктов. Они просили отправить им предоплату за товар, а затем блокировали пользователей и больше не отвечали.

Ранее были раскрыты самые крупные случаи атак телефонных мошенников в России.