Задержанный за подготовку теракта в Краснодаре дал признательные показания

ФСБ: готовивший подрыв железнодорожных путей на Кубани выполнял приказы куратора
Украинец, готовивший подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, дал признательные показания после задержания — он получал указания от куратора. Видеозапись допроса показала пресс-служба ФСБ России.

Согласно видеоматериалам, мужчина признался, что куратор отправлял ему техническое задание в виде максимально простых инструкций.

«В целях конспирации мне нужно было все запоминать наизусть и удалять [переписки], дабы не было никаких данных», — сообщил он.

21 ноября сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили планировавшийся подрыв железнодорожных путей в Краснодаре. По данным ведомства, целью теракта был срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону спецоперации.

Планировавший теракт — гражданин Украины, проживающий на Кубани. Установлено, что мужчину через соцсеть завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). От него злоумышленник получил задание на совершение теракта.

По факту предотвращенного теракта возбуждено уголовное дело, исполнитель задержан.

Ранее в ДНР задержали местного жителя по делу о госизмене и подготовке теракта.

