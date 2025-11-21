ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в российском городе

Сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся по заданию спецслужб Украины подрыв железнодорожных путей в Краснодаре. Об этом журналистам сообщили в Управлении ФСБ по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

«Предотвращен теракт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб на объекте транспортной инфраструктуры региона путем производства подрыва железнодорожных путей с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону спецоперации», — рассказали в ведомстве.

Планировавший теракт мужчина — гражданин Украины, проживающий на Кубани. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что мужчину через соцсеть завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). От него злоумышленник получил задание на совершение теракта.

19 ноября в ДНР сотрудники местного управления ФСБ задержали жителя региона, которого подозревают в государственной измене и подготовке теракта в интересах Главного разведывательного управления минобороны Украины. По версии следствия, фигурант собирал данные о расположении российских военных и передавал их ГУР.

Ранее жительницу Карелии посадили на 14 лет за работу на спецслужбы Украины.