На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в российском городе

ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре
true
true
true
close
РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся по заданию спецслужб Украины подрыв железнодорожных путей в Краснодаре. Об этом журналистам сообщили в Управлении ФСБ по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

«Предотвращен теракт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб на объекте транспортной инфраструктуры региона путем производства подрыва железнодорожных путей с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону спецоперации», — рассказали в ведомстве.

Планировавший теракт мужчина — гражданин Украины, проживающий на Кубани. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что мужчину через соцсеть завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). От него злоумышленник получил задание на совершение теракта.

19 ноября в ДНР сотрудники местного управления ФСБ задержали жителя региона, которого подозревают в государственной измене и подготовке теракта в интересах Главного разведывательного управления минобороны Украины. По версии следствия, фигурант собирал данные о расположении российских военных и передавал их ГУР.

Ранее жительницу Карелии посадили на 14 лет за работу на спецслужбы Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами