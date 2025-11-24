Эксперт раскрыл новую мошенническую схему с голосами звезд

Мошенники все чаще подделывают видео и голоса знаменитостей с помощью технологии дипфейков, чтобы заставлять своих жертв вкладывать деньги в фиктивные инвестиционные проекты. Об этом в беседе с РИАМО предупредил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Жертве показывают запись, где якобы руководитель компании или чиновник обещает «уникальную доходность». Деньги уходят на счета аферистов. <...> Любые инвестиции нужно проверять: есть ли лицензия, присутствует ли компания в реестре ЦБ. И, конечно, никогда не переводить деньги по видеопросьбам», — сказал эксперт.

Он также посоветовал никому не сообщать коды из СМС, даже если звонят «из банка».

До этого Кокунцыков говорил, что мошенники все чаще заставляют своих жертв перезванивать им. По его словам, человек может получить сообщение вроде: «На ваше имя оформлена доверенность» или «Обнаружен вход в «Госуслуги», и указан номер «горячей линии».

