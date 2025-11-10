Эксперт рассказал о мошеннической схеме с налоговыми вычетами

Мошенники используют все более изощренные схемы для обмана своих жертв. Одна из них — звонки от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) с предложением оформить вычет. Об этом в интервью РИАМО предупредил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Они убеждают открыть новую карту, иногда даже кредитную, потом присылают ссылку на «заявление» — а это поддельный сайт. В итоге человек сам вводит свои данные, переводит деньги и все исчезает. Нужно помнить: оформить вычет можно только через официальный портал ФНС, никаких звонков с предложениями «помочь» быть не должно», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в последнее время также участились случаи взлома корпоративных аккаунтов. Мошенник входит в рабочий мессенджер под видом бухгалтера или руководителя и постоит срочно перевести деньги «на новые реквизиты».

Руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев до этого говорил, что фальшивые сообщения от имени банков, «Госуслуг», маркетплейсов и стриминговых сервисов являются самыми распространенными инструментами обмана россиян в интернете.

Также, по его словам, актуальными остаются звонки якобы от ФСБ и ЦБ. Мошенники пугают угрозой ложного перевода и убеждают отправить деньги на «безопасный счет» для защиты от нее.

