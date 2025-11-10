На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

Эксперт рассказал о мошеннической схеме с налоговыми вычетами

Киберэксперт Кокунцыков: мошенники часто предлагают помощь с налоговым вычетом
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Мошенники используют все более изощренные схемы для обмана своих жертв. Одна из них — звонки от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) с предложением оформить вычет. Об этом в интервью РИАМО предупредил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Они убеждают открыть новую карту, иногда даже кредитную, потом присылают ссылку на «заявление» — а это поддельный сайт. В итоге человек сам вводит свои данные, переводит деньги и все исчезает. Нужно помнить: оформить вычет можно только через официальный портал ФНС, никаких звонков с предложениями «помочь» быть не должно», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в последнее время также участились случаи взлома корпоративных аккаунтов. Мошенник входит в рабочий мессенджер под видом бухгалтера или руководителя и постоит срочно перевести деньги «на новые реквизиты».

Руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев до этого говорил, что фальшивые сообщения от имени банков, «Госуслуг», маркетплейсов и стриминговых сервисов являются самыми распространенными инструментами обмана россиян в интернете.

Также, по его словам, актуальными остаются звонки якобы от ФСБ и ЦБ. Мошенники пугают угрозой ложного перевода и убеждают отправить деньги на «безопасный счет» для защиты от нее.

Ранее россиянам рассказали, по каким фразам можно вычислить мошенников с дипфейками.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами