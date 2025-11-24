На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме российских пенсионеров призвали полностью освободить от НДФЛ

Депутат Миронов призвал Мишустина освободить российских пенсионеров от НДФЛ
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В России необходимо полностью отменить обязанность уплаты НДФЛ для пенсионеров. Соответствующее предложение председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину, передаёт 360.ru со ссылкой на копию документа.

Депутат напомнил, что сегодня в России налогом не облагаются только пенсии, но со всех остальных поступлений финансовых пожилые граждане должны платить НДФЛ. Он предложил освободить от этой обязанности пенсионеров при условии, что их доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в конкретном регионе.

«Предлагаемая мера должна распространяться на граждан, получающих пенсию по старости — как на работающих, так и неработающих», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, это будет эффективная мера поддержки, так как налоги сильно бьют по кошелькам пожилых россиян, которые и без того имеют небольшие доходы. В итоге они вынуждены ограничивать себя, в том числе сокращать самые важные траты – на продукты питания, лекарства, платную медпомощь. Отмена НДФЛ для них поможет повысить реальные доходы и снизить уровень бедности среди этой категории населения, заключил Миронов.

До этого в Госдуме напомнили, что в декабре у некоторых граждан вырастут пенсии. Как отметил депутат Сергей Гаврилов, это затронет людей, которые в ноябре достигли 80-летнего возраста, прекратили трудовую деятельность или получили статус инвалида первой группы. Так, у отметивших 80-летие фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое — с 8907 до 17 815 рублей. Дополнительно назначается компенсация за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей — для получателей государственной.

Ранее в России предложили ввести «социальную десятину» ради пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами