В Госдуме российских пенсионеров призвали полностью освободить от НДФЛ

В России необходимо полностью отменить обязанность уплаты НДФЛ для пенсионеров. Соответствующее предложение председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину, передаёт 360.ru со ссылкой на копию документа.

Депутат напомнил, что сегодня в России налогом не облагаются только пенсии, но со всех остальных поступлений финансовых пожилые граждане должны платить НДФЛ. Он предложил освободить от этой обязанности пенсионеров при условии, что их доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в конкретном регионе.

«Предлагаемая мера должна распространяться на граждан, получающих пенсию по старости — как на работающих, так и неработающих», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, это будет эффективная мера поддержки, так как налоги сильно бьют по кошелькам пожилых россиян, которые и без того имеют небольшие доходы. В итоге они вынуждены ограничивать себя, в том числе сокращать самые важные траты – на продукты питания, лекарства, платную медпомощь. Отмена НДФЛ для них поможет повысить реальные доходы и снизить уровень бедности среди этой категории населения, заключил Миронов.

До этого в Госдуме напомнили, что в декабре у некоторых граждан вырастут пенсии. Как отметил депутат Сергей Гаврилов, это затронет людей, которые в ноябре достигли 80-летнего возраста, прекратили трудовую деятельность или получили статус инвалида первой группы. Так, у отметивших 80-летие фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое — с 8907 до 17 815 рублей. Дополнительно назначается компенсация за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей — для получателей государственной.

Ранее в России предложили ввести «социальную десятину» ради пенсионеров.