В Госдуме рассказали, каким категориям россиян повысят пенсии в декабре

Гаврилов: пенсии повысят 80-летним, инвалидам и пенсионерам, прекратившим работу
close
Depositphotos

В декабре пенсии вырастут у пожилых людей, которые в ноябре достигли 80-летнего возраста, прекратили трудовую деятельность или получили статус инвалида первой группы. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Он уточнил, что перерасчет пенсий проводится после наступления событий, дающих право на повышение выплаты.

«Самые распространенные случаи — достижение 80-летнего возраста, установление инвалидности первой группы, прекращение работы, появление иждивенцев, подтверждение северного стажа или права на сельскую надбавку», — сказал Гаврилов.

По словам депутата, когда гражданин достигает возраста 80 лет, то фиксированная выплата к его страховой пенсии увеличивается вдвое — с 8907 до 17 815 рублей. Дополнительно назначается компенсация за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей — для получателей государственной.

Гаврилов сообщил, что пенсионеры, уволившиеся с работы в ноябре, начнут получать полный размер пенсии уже с декабря. После прекращения трудовой деятельности все пропущенные индексации восстанавливаются автоматически.

Повышения положены и пенсионерам, у которых появились иждивенцы, отметил депутат. Надбавка к фиксированной части составляет 2969 рублей на одного иждивенца, 5938 — на двоих и 8907 — на троих.

Парламентарий добавил, что все декабрьские перерасчеты будут произведены автоматически на основании данных Социального фонда.

До этого профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил, что ошибки в трудовой книжке могут привести к уменьшению размера пенсии и к отсрочке ее назначения. Чаще всего в трудовой встречается ошибка с датами приема на работу и увольнения. Особенно это касается случаев, когда информацию переносят из старых бумажных документов, в которых записи нередко сделаны выцветшими чернилами или неразборчивым почерком, рассказал профессор. Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается тренд на «микропенсии» среди молодежи.

