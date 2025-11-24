Кинолог назвал главные причины появления резкого запаха у собак

Кинолог Карапетьянц: питание может повлиять на появление резкого запаха у собак

Частое мытье шерсти собак может привести к сильному запаху, поскольку это нарушает защиту их кожи и сбивает естественный баланс запахов. Об этом рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц, передает Pravda.Ru.

По его словам, запах может появиться и из-за сбоя в организме питомца, например, из-за плохого рациона питания.

«Иногда запах от собаки из-за неправильно подобранного рациона. Собака усваивает продукты, но не так, как нужно. Или сменить корм, или сменить вообще подход к кормлению. Кормить, например, готовыми кормами, попробовать кормить натуралкой, как вариант», — сказал Карапетьянц.

Он подчеркнул, что некачественный корм может спровоцировать сбои в пищеварении, что скажется на составе кожного сала. К другим причинам эксперт отнес паразитов, которые могут появиться у даже у животных, редко бывающих на улице.

Ветеринарный врач Татьяна Гольнева до этого говорила, что длинношерстные породы собак и брахицефалы с плоской мордой требуют от владельцев наибольшего ухода. Так, по ее словам, первые, например, мальтезе, йорки, пудели, нуждаются в регулярном вычесывании и стрижке, чтобы их шерсть не испортилась. Кроме того, в уходе нуждается и область вокруг глаз питомца.

