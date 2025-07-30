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Ветврач назвала породы собак, которые больше других нуждаются в уходе

Ветврач Гольнева: длинношерстные породы собак больше других нуждаются в уходе
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Inna Skaldutska/Shutterstock/FOTODOM

Длинношерстные породы собак и брахицефалы с плоской мордой требуют от владельцев наибольшего ухода. Об этом Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

Так, по ее словам, первые, например, мальтезе, йорки, пудели, нуждаются в регулярном вычесывании и стрижке, чтобы их шерсть не испортилась. Кроме того, в уходе нуждается и область вокруг глаз питомца.

Кроме того, сложности могут возникнуть у владельцев мопсов, французских и английских бульдогов.

«Они чувствительны к температуре, они плохо переносят жару, они с трудом поднимаются по ступенькам», — сказала Гольнева.

До этого кинологи говорили, что афганская борзая является одной из самых ленивых и независимых собак, которые плохо поддаются обучению командам. По их словам, это очень упрямая порода, которая редко реагирует на команды. Кроме того, личный комфорт любят басенджи и пекинес. Игнорировать команды могут английский бульдог, русская борзая, бигль и бассет-хаунд.

Ранее специалисты составили рейтинг самых умных пород собак.

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