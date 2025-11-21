На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кинолог раскрыла, действительно ли собаки подходят для разминирования

Кинолог Рытикова: собаки бесполезны для разминирования в зоне СВО
twinlynx/Shutterstock/FOTODOM

Кинолог Людмила Рытикова в беседе с «Ридусом» прокомментировала идею красноярского депутата Бориса Мельниченко использовать бездомных собак в зоне СВО для разминирования. По мнению эксперта, инициатива нереализуема, поскольку неподготовленные животные не смогут выполнять поставленные задачи и вряд ли будут кому-то подчиняться.

«Для работы на разминировании собак обучают прежде всего общим командам — они умеют ходить на поводке, возвращаться к проводнику по команде, найдя взрывное устройство, обозначают его определенным образом. Бродячие собаки не являются обученными», — сказала Рытикова.

Если бездомное животное выпустить в зоне СВО, поймать его потом будет невозможно, добавила он.

С соответствующим предложением Мельниченко выступил 20 ноября. Рассуждая о гибели военных на фронте, он заявил, что смертность можно было бы снизить с помощью бездомных собак, если сделать их военнообязанными и отправить на службу.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя инициативу, сказал, что эти животные будут наказаны второй раз лишь за то, что были выкинуты своими хозяевами.

Ранее в одном из регионов Сибири приняли закон об эвтаназии бездомных животных.

