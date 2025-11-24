Появились подробности об обязательной отработке для выпускников медвузов

Максимальный срок обязательной отработки для выпускников медвузов распространяется только на некоторые специальности. Подробности нового закона узнал «Коммерсантъ», ознакомившись с документами Минздрава.

Новый закон установил две ступени медицинского образования. Первая является обязательной для всех студентов — это специалитет, на котором можно учиться за свой счет, за средства бюджета или целевой квоты. В последнем случае студент обязан будет выплатить компенсацию в трехкратном размере при отчислении или отказе от отработки.

Вторая ступень — ординатура. Она будет платной или целевой. Если студент обучается за счет целевых средств, то он также должен будет выплатить штраф, но в двукратном размере, в случае отчисления или отказа отрабатывать.

Согласно правилам, выпускники медвузов после получения диплома должны пройти практику под руководством наставника. Однако три года в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), обязаны будут отработать только некоторые специалисты. Например, ординаторы по онкологии, терапии, пластической, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии. Для остальных направлений срок наставничества меньше.

12 ноября Госдума приняла законопроект, по которому выпускники медицинских вузов и колледжей должны будут отрабатывать определенное время в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Согласно закону, срок отработки фиксируется Минздравом в зависимости от специальности врача, но не превышает трех лет. Выпускник получит право выбора места отработки.

Ожидается, что новые правила решат проблему дефицита кадров в российских медучреждениях.

