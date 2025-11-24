В трех городах России аэропорты возобновили работу после плана «Ковер»

В аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов), Тамбова (Донское) и Пензы возобновили полеты после введения плана «Ковер». Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Отмечается, что в период действия ограничений в пензенской воздушной гавани на запасной аэродром улетел один самолет.

Во всех трех аэропортах ограничения были введены в ночь на 24 ноября.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Росавиации заявили, что снижение числа авиакомпаний в России не планируется.