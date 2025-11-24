В Росавиации заявили, что снижение числа авиакомпаний в России не планируется

В России не предполагается целенаправленное уменьшение числа авиационных перевозчиков. Это произойдет естественным путем, заявил в интервью ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Согласно данным ведомства, в настоящее время в стране функционируют 118 авиакомпаний, при этом основную долю авиаперевозок, а именно 94%, осуществляют всего 15 компаний.
По словам Ядрова, после распада Советского Союза и демонтажа прежней структуры авиапредприятий в России возникло большое количество независимых авиакомпаний.
Глава ведомства отметил, что введение более десяти лет назад жестких требований к численности и составу авиапарка перевозчиков положительно сказалось на повышении уровня безопасности полетов. Тем не менее, анализ объемов пассажирских перевозок показывает, что 94% всех пассажиров обслуживаются всего 15 авиакомпаниями.
«То есть остальных 6% [пассажиров перевозят] более сотни авиакомпаний», — сказал Ядров.
По его словам, хорошим примером является передача части парка авиакомпании iFly в «мокрый» лизинг (аренда воздушного судна вместе с экипажем).
«Механизм «мокрого» лизинга позволит мелким авиакомпаниям зарабатывать, крупным — наращивать пассажиропоток, более качественно, в интересах пассажиров, присутствовать на своих маршрутах», — заключил он.
