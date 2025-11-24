На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам раскрыли реальную продолжительность жизни людей

Профессор Москалев: люди могут прожить около 110 лет
Ruslan Huzau/Shutterstock/FOTODOM

Достоверно подтвержденные случаи долгожительства, как правило, не превышают 110 лет. Об этом kp.ru рассказал член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Алексей Москалев.

По его словам, некоторые рекорды являются спорными.

«Есть уникальный пример француженки Жанны Кальман, которая прожила около 121 года. Это по официальной статистике. Но тут же набежали любители теорий заговора и почти уже доказали, что это была подмена: дочка выдавала себя за маму из-за каких-то особенностей законодательства Франции по наследованию имущества», — сказал Москалев.

Профессор добавил, что пока ученым неизвестны реальные пределы жизни людей. Для продления этого показателя они изучают привычки долгожителей, их образ жизни и способность справляться со стрессом.

Заведующая кафедрой эндокринологии Сеченовского Университета Нина Петунина до этого рассказала «Газете.Ru», что нормализация уровня инсулина в крови может увеличить продолжительность жизни.

Ранее ученый назвал факторы, которые способствуют долголетию.

