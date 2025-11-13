Ученый назвал факторы, которые способствуют долголетию

Образ жизни, включая питание, физическую активность, качество сна и умение справляться со стрессом, является главным фактором для долголетия. Об этом kp.ru рассказал ученый-генетик, геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

«Генетика играет двоякую роль. Варианты генов, повышающие риски развития хронических заболеваний, сокращают жизнь. С другой стороны, у долгожителей отмечают целый комплекс случайно собравшихся в геноме одного человека «защитных» вариантов генов», — уточнил специалист.

По его словам, фактором риска может выступать одиночество в пожилом возрасте. Кроме того, на продолжительность жизни влияют образование и профессия, подчеркнул Москалев. От них зависит то, будут ли у человека средства на качественное питание и медицинское обслуживание.

Исследование, опубликованное в журнале British Journal of Nutrition (BJN), до этого показало, что употребление семи-восьми чашек кофе, чая и воды в день способствует долголетию и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По словам исследователей, хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, снижает риск диабета и нарушений нервной системы. Также это соединение поддерживает здоровый состав микрофлоры кишечника.

