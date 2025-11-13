На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый назвал факторы, которые способствуют долголетию

Ученый Москалев: правильный образ жизни может способствовать долголетию
true
true
true
close
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Образ жизни, включая питание, физическую активность, качество сна и умение справляться со стрессом, является главным фактором для долголетия. Об этом kp.ru рассказал ученый-генетик, геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

«Генетика играет двоякую роль. Варианты генов, повышающие риски развития хронических заболеваний, сокращают жизнь. С другой стороны, у долгожителей отмечают целый комплекс случайно собравшихся в геноме одного человека «защитных» вариантов генов», — уточнил специалист.

По его словам, фактором риска может выступать одиночество в пожилом возрасте. Кроме того, на продолжительность жизни влияют образование и профессия, подчеркнул Москалев. От них зависит то, будут ли у человека средства на качественное питание и медицинское обслуживание.

Исследование, опубликованное в журнале British Journal of Nutrition (BJN), до этого показало, что употребление семи-восьми чашек кофе, чая и воды в день способствует долголетию и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По словам исследователей, хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, снижает риск диабета и нарушений нервной системы. Также это соединение поддерживает здоровый состав микрофлоры кишечника.

Ранее был назван неожиданный фактор, влияющий на долголетие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами