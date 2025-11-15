проект

Россиянам назвали один из ключей к долголетию

Врач Петунина: нормализация уровня инсулина – ключ к долголетию

Павел Лисицын/РИА Новости

Нормализация уровня инсулина в крови может увеличить продолжительность жизни, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой эндокринологии Сеченовского Университета Нина Петунина.

«Модели старения на нематодах, мухах и мышах показали, что снижение уровня инсулина или сигналинга инсулина способствуют долголетию. У людей же инсулинорезистентность и высокий инсулин связаны с повышенным риском возрастных заболеваний, способствующих сокращению продолжительности жизни», — объяснила Петунина.

Высокие уровни инсулина в крови, в том числе после еды, приводят к развитию клеточного стресса и запускают адаптацию, направленную на поддержание постоянства состава внутренней среды.

«И эта защитная реакция с возрастом снижается вследствие развития возрастной физиологической инсулинорезистентности. С одной стороны, это приспособительная реакция организма, с другой — высокая чувствительность к инсулину наблюдается у долгожителей. Лучшая чувствительность клеток к инсулину является одним из факторов, влияющих на продолжительность жизни», — добавила Петунина.

