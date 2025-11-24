В Пакистане террористы пытались атаковать штаб-квартиру федеральной полиции

Samaa: двое террористов ликвидированы при нападении на штаб полиции в Пакистане

В пакистанском городе Пешавар ликвидировали двух террористов, пытавшихся атаковать штаб-квартиру федеральной полиции. Об этом сообщает телеканал Samaa.

Отмечается, что злоумышленники были остановлены у ворот здания. Один террорист подорвал себя у первых ворот, в то время как еще один нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции.

Отмечается, что в результате нападения трое полицейских получили несовместимые с жизнью ранения. Еще трое человек пострадали — два правоохранителя и одно гражданское лицо.

11 ноября в столице Пакистана Исламабаде возле судебного здания террорист подорвал автомобиль. Пострадал по меньшей мере 21 человек, еще 12 человек получили несовместимые с жизнью ранения. Посольство РФ в Пакистане решительно осудило теракт и сообщило, что российские граждане в результате не пострадали.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросло число террористических преступлений.