На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пакистане террористы пытались атаковать штаб-квартиру федеральной полиции

Samaa: двое террористов ликвидированы при нападении на штаб полиции в Пакистане
true
true
true
close
Faisal Mahmood/Reuters

В пакистанском городе Пешавар ликвидировали двух террористов, пытавшихся атаковать штаб-квартиру федеральной полиции. Об этом сообщает телеканал Samaa.

Отмечается, что злоумышленники были остановлены у ворот здания. Один террорист подорвал себя у первых ворот, в то время как еще один нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции.

Отмечается, что в результате нападения трое полицейских получили несовместимые с жизнью ранения. Еще трое человек пострадали — два правоохранителя и одно гражданское лицо.

11 ноября в столице Пакистана Исламабаде возле судебного здания террорист подорвал автомобиль. Пострадал по меньшей мере 21 человек, еще 12 человек получили несовместимые с жизнью ранения. Посольство РФ в Пакистане решительно осудило теракт и сообщило, что российские граждане в результате не пострадали.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросло число террористических преступлений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами