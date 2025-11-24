На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за дождя

Дептранс Москвы посоветовал использовать городской транспорт из-за дождя
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Жителям Москвы на фоне ухудшения погодных условий посоветовали не использовать для поездок личные автомобили, а пересесть на городской транспорт. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«В городе местами идет дождь — соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Для поездок по городу рекомендуем использовать городской транспорт», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в течение дня в понедельник ожидается дождь и понижение температуры. Возможно образование гололедицы.

На дорожное движение могут повлиять снижение скорости из-за погоды, мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге, отметили в дептрансе.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снежной холодной зимы не будет в Москве как минимум до конца ноября.

В ночь на 23 ноября в Москве и Подмосковье объявляли желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и налипания мокрого снега на провода и деревья.

Ранее Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях на юге России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами