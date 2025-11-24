Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за дождя

Жителям Москвы на фоне ухудшения погодных условий посоветовали не использовать для поездок личные автомобили, а пересесть на городской транспорт. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«В городе местами идет дождь — соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Для поездок по городу рекомендуем использовать городской транспорт», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в течение дня в понедельник ожидается дождь и понижение температуры. Возможно образование гололедицы.

На дорожное движение могут повлиять снижение скорости из-за погоды, мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге, отметили в дептрансе.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снежной холодной зимы не будет в Москве как минимум до конца ноября.

В ночь на 23 ноября в Москве и Подмосковье объявляли желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и налипания мокрого снега на провода и деревья.

Ранее Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях на юге России.