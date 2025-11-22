Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях на юге России

На выходных и в течение предстоящей недели в европейской части России, главным образом на юге, ожидается погода заметно теплее нормы. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным метеорологов, практически на всей европейской территории страны, кроме Мурманской области, температура будет превышать климатические значения. Вильфанд пояснил, что такая аномалия связана с западными воздушными потоками, которые в холодный сезон обычно приносят более высокие температуры.

Особенно выраженное превышение нормы прогнозируется в южных регионах — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. На Черноморском побережье днем ожидается более 20°C, а ночные значения могут достигать 10–12°C. В Гидрометцентре отметили, что такие показатели соответствуют началу июня для Москвы.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в понедельник, 24 ноября, в Москве ожидается смена видов осадков в течение дня, в этот день возможны как снег, так и ледяной дождь.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков до этого говорил, что предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году. Однако это не означает, что грядущая зима будет аномальной, уточнил он.

Ранее россиянам рассказали, как правильно ухаживать за кожей зимой.