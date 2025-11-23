Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опаносной погоде

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и налипания мокрого снега на провода и деревья. Об этом свидетельствуют данные на сайте российского Гидрометцентра.

Там уточнили, что предупреждение об опасных погодных условиях действует до 9:00 воскресенья, 23 ноября. А с ночи следующего дня до утра понедельника в Московском регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега, местами сильные, а также гололедица (слой льда на поверхности земли из-за замерзания воды или талого снега при температуре до -3°C; а также накат снега из-за механических воздействий автомобильных покрышек или обувных подошв) на дорогах и гололед (наслоения льда, которые появляются на земле, деревьях, автомобилях из-за замерзания дождя, снега, тумана или холодного воздуха; появляется при резком снижении температуры до -10°C или ее резком повышении).

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на выходных и в течение предстоящей недели в европейской части России, главным образом на юге, ожидается погода заметно теплее нормы. Такая аномалия связана с западными воздушными потоками, которые в холодный сезон обычно приносят более высокие температуры.

Ранее москвичам пообещали «более снежную картину».