Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам зимы до конца ноября

Снежной холодной зимы не будет в Москве как минимум до конца ноября. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Зимы как таковой, в обычном понимании слова, не предвидится до конца месяца», — сказал он.
По его словам, на следующей неделе в Москве не ожидается снега.
В ночь на 23 ноября в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и налипания мокрого снега на провода и деревья.
До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на выходных и в течение предстоящей недели в европейской части России, главным образом на юге, ожидается погода заметно теплее нормы. Такая аномалия связана с западными воздушными потоками, которые в холодный сезон обычно приносят более высокие температуры.
Ранее москвичам пообещали «более снежную картину».