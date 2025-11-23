На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам зимы до конца ноября

Вильфанд заявил, что зимы в Москве не будет до конца ноября
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Снежной холодной зимы не будет в Москве как минимум до конца ноября. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зимы как таковой, в обычном понимании слова, не предвидится до конца месяца», — сказал он.

По его словам, на следующей неделе в Москве не ожидается снега.

В ночь на 23 ноября в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и налипания мокрого снега на провода и деревья.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на выходных и в течение предстоящей недели в европейской части России, главным образом на юге, ожидается погода заметно теплее нормы. Такая аномалия связана с западными воздушными потоками, которые в холодный сезон обычно приносят более высокие температуры.

Ранее москвичам пообещали «более снежную картину».

