Роспотребнадзор отслеживает первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа

Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с первым в мире подтвержденным случаем заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H5N5. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, передает ТАСС.

Специалисты отметили, что вирус H5N5 относится к той же генетической группе (клада 2.3.4.4b), что и циркулирующий вирус H5N1. Несмотря на регулярное выявление этого штамма у птиц в странах Европы, Северной Америки, а также у млекопитающих, случай заражения человека зарегистрирован впервые.

«Риск межвидового перехода для данного варианта вируса сохраняется», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

19 ноября сообщалось, что в штате Вашингтон зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения человека редким штаммом птичьего гриппа H5N5, который ранее обнаруживался только у животных. Заболевшим оказался пожилой мужчина со скрытыми заболеваниями. Пациент был госпитализирован в начале месяца в тяжелом состоянии — с высокой температурой, спутанностью сознания и дыхательной недостаточностью. Эксперты считают, что источником инфекции могли стать домашние птицы из «смешанного стада» во дворе мужчины или дикие утки и гуси, которые свободно заходят на территорию участка.

H5N5 отличается от более распространенного в США H5N1 типом поверхностного белка вируса. Штамм H5N1 циркулирует в стране с 2022 года и поражает диких птиц, домашнюю птицу, крупный рогатый скот и изредка людей.

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с менингококковой инфекцией в РФ.