На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор отслеживает первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа

РПН отслеживает первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H5N5
true
true
true
close
Shutterstock

Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с первым в мире подтвержденным случаем заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H5N5. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, передает ТАСС.

Специалисты отметили, что вирус H5N5 относится к той же генетической группе (клада 2.3.4.4b), что и циркулирующий вирус H5N1. Несмотря на регулярное выявление этого штамма у птиц в странах Европы, Северной Америки, а также у млекопитающих, случай заражения человека зарегистрирован впервые.

«Риск межвидового перехода для данного варианта вируса сохраняется», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

19 ноября сообщалось, что в штате Вашингтон зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения человека редким штаммом птичьего гриппа H5N5, который ранее обнаруживался только у животных. Заболевшим оказался пожилой мужчина со скрытыми заболеваниями. Пациент был госпитализирован в начале месяца в тяжелом состоянии — с высокой температурой, спутанностью сознания и дыхательной недостаточностью. Эксперты считают, что источником инфекции могли стать домашние птицы из «смешанного стада» во дворе мужчины или дикие утки и гуси, которые свободно заходят на территорию участка.

H5N5 отличается от более распространенного в США H5N1 типом поверхностного белка вируса. Штамм H5N1 циркулирует в стране с 2022 года и поражает диких птиц, домашнюю птицу, крупный рогатый скот и изредка людей.

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с менингококковой инфекцией в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами