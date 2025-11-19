На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США мужчина заболел «непредсказуемым» вирусом, никогда ранее не встречавшимся у людей

NYP: американец стал первым человеком, заразившимся вирусом H5N5
true
true
true
close
Christian Schnalzger/CHROMORANGE/Global Look Press

В штате Вашингтон зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения человека редким штаммом птичьего гриппа H5N5, который ранее обнаруживался только у животных, пишет New York Post. Заболевшим оказался пожилой мужчина со скрытыми заболеваниями, сообщили в департаменте здравоохранения штата.

Пациент был госпитализирован в начале месяца в тяжелом состоянии — с высокой температурой, спутанностью сознания и дыхательной недостаточностью. Эксперты считают, что источником инфекции могли стать домашние птицы из «смешанного стада» во дворе мужчины или дикие утки и гуси, которые свободно заходят на территорию участка.

Мужчина остается в больнице, расследование продолжается. По данным департамента здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), риск для населения остается низким. Случаев передачи H5N5 от человека к человеку не выявлено.

H5N5 отличается от более распространенного в США H5N1 типом поверхностного белка вируса. Штамм H5N1 циркулирует в стране с 2022 года и поражает диких птиц, домашнюю птицу, крупный рогатый скот и изредка людей.

Ранее учеными был открыт мощный механизм долгосрочной защиты от вирусов.

