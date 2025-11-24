Зеленский: люди с украинским паспортом начали продвигать на Западе позицию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о появлении «субъектов из Украины», лоббирующих интересы России на Западе. Об этом он заявил в вечернем обращении к нации, посвященном обсуждению мирных переговоров с американской делегацией в Женеве.

Украинский лидер не предоставил конкретных данных о личностях этих людей. Он отметил, что, согласно сведениям разведок стран-партнеров, некоторые граждане Украины начали продвигать в западных государствах точку зрения, отличную от официальной позиции Киева.

«Это точно не помогает. Есть наша государственная позиция, есть украинское достоинство, двигаться нужно так, чтобы его усиливать, а не подрывать. С украинским паспортом нужно чувствовать ответственность за Украину», — подчеркнул Зеленский, выразив надежду, что эта информация достигнет тех, кто вовлечен в подобную деятельность.

Накануне экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Зеленский может покинуть территорию страны вслед за некоторыми членами своего ближайшего окружения.

Ранее премьер Польши потребовал от Зеленского данные подозреваемых в диверсиях украинцев.