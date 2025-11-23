На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — заявил он.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. По словам Гусева, силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность. Он призвал граждан следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

На данный момент о последствиях налета не сообщалось.

Незадолго до этого в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. Глава муниципалитета Андрей Кравченко призвал местных жителей не подходить к окнам, укрыться на цокольных этажах зданий, подземном переходе или на парковке.

В Краснодарском крае второй раз за сутки ввели режим беспилотной опасности. Жителям порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами