В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — заявил он.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. По словам Гусева, силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность. Он призвал граждан следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

На данный момент о последствиях налета не сообщалось.

Незадолго до этого в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. Глава муниципалитета Андрей Кравченко призвал местных жителей не подходить к окнам, укрыться на цокольных этажах зданий, подземном переходе или на парковке.

В Краснодарском крае второй раз за сутки ввели режим беспилотной опасности. Жителям порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.