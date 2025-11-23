На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новороссийске объявили угрозу атаки дронов

Кравченко: угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске
true
true
true
close
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Новороссийске. Об этом заявил глава муниципалитета Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Он также призвал местных жителей не подходить к окнам, укрыться на цокольных этажах зданий, подземном переходе или на парковке.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие взяли под контроль еще три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Петровское в Донецкой народной республике.

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. По информации министерства, ВСУ в этом секторе потеряли до 225 военнослужащих.

Ранее МО РФ сообщило об ударах дальнобойным оружием по целям в 148 районах.

