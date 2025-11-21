На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сироп от кашля вызвал смерть более 20 детей в Индии

Reuters: в Индии 24 ребенка погибли после лечения сиропом от кашля
Art Konovalov/Shuterstock/FOTODOM

В Индии 24 ребенка скончались от детского сиропа Coldrif. Об этом сообщило агентство Reuters.

По предварительной информации, причиной стала возможная примесь в лекарственный препарат пропиленгликоля – базового растворителя, который был получен производителем Sresan Pharmaceutical от посредников без должной проверки и без защитных пломб на таре.

По словам трех чиновников из штата Тамилнад, растворитель, возможно, был загрязнен диэтиленгликолем, промышленным ядом, который иногда умышленно или ошибочно подменяет более дорогой пропиленгликоль. Этот токсин ранее стал причиной смерти свыше 140 детей в Африке и Центральной Азии в 2022–2023 годах, что уже ударило по репутации индийской фармакологической промышленности.

Расследование показывает, что цепочка поставки нарушала международные стандарты: компания из Южной Кореи отправила пропиленгликоль в запломбированной бочке, но организация из Индии Jinkushal Aroma вскрыла ее, перелила раствор в другую тару, затем Sunrise Biotech снова перепаковала химикат без пломбы, прежде чем отправить его производителю сиропа. Ни у одного из поставщиков не было лицензии на работу с фармацевтическими ингредиентами.

Были обнаружены сотни серьезных нарушений: антисанитарные условия, фальсификация данных, ошибки в хранении документации. Лицензию компании аннулировали, ее основатель арестован.

Ранее в краснодарской школе дети отравились на уроке неизвестным газом.

