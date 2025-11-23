На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник из Саратова «прокачал» героя онлайн-игры за 137 тыс. рублей с карты матери

Depositphotos

В Саратове школьник «прокачал» персонажа в онлайн-игре, потратив более 137 тыс. руб. с банковской карты матери. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

В ведомстве рассказали, что 19 ноября 38-летняя жительница поселка Солнечный обнаружила исчезновение денег со счета. Выяснилось, что ее восьмилетний сын связался с неизвестным в мессенджере и, переходя по ссылкам от собеседника, оплачивал усовершенствования своего героя в онлайн-игре. В МВД проводят проверку после инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Установите на банковских картах защиту от нежелательных переводов, чтобы несовершеннолетние не смогли без ведома воспользоваться вашими деньгами», — призвали россиян в ведомстве.

С августа мошенники начали обманывать детей, предлагая им получить приз в онлайн-играх. Злоумышленники звонят ребенку по видеосвязи и убеждают его в возможности получить подарок или бонус. При этом они ставят условие — несовершеннолетний должен включить демонстрацию экрана, якобы чтобы подтвердить владение тем или иным аккаунтом.

Если ребенок соглашается, ему на телефон приходит код, а мошенники получают доступ к профилям несовершеннолетнего в мессенджерах и могут просматривать его контакты.

Ранее в Госдуме рассказали, как научить детей и подростков обращаться с деньгами.

