В Госдуме рассказали, как научить детей и подростков обращаться с деньгами

Учить ребенка финансовой грамотности нужно с самого детства, поскольку правильное распределение небольших карманных расходов позволит в будущем избежать необходимости брать кредиты и жить не по средствам. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Важно закладывать навык управления деньгами с самого детства. Первые рубли, выданные на мороженое, детские банковские карты учат ребят обращаться с доступными им суммами. Полученный в ранние годы навык сделать так, чтобы хватило и на булочку в буфете, и на стикеры, и на оплату игрового приложения, со временем превратится в грамотное распределение своих личных финансов и управления семейным кошельком. Правительство настояло на введении финансового просвещения со школьной скамьи неспроста: с 2021-го из года в год фиксируется рост закредитованности населения. Чтобы не столкнуться с кризисом, например ипотечным, и была введена эта стратегическая мера. Ее задача — воспитать финансово грамотные, по-хорошему бережливые и ответственные поколения. Большую роль, разумеется, играет и семья. Ребенок копирует модели поведения взрослых (реже — действует от противного), если он растет у транжир, скорее всего, и сам будет тратить деньги не задумываясь. В этом случае школьный курс будет особенно полезным», — сказал он.

Толмачев подчеркнул, что старшеклассников важно научить оберегать свои финансы — остерегаться мошенников и азартных игр.

«Еще одна важная миссия, которая лежит и на семье, и на школе, и на органах молодежной политики, — защита от мошенников и незаконных азартных игр. Если младшеклассника надо научить обращению с небольшими суммами, условной тысячей на неделю — сладости, снеки, мелкие покупки, оплата приложений, и знакомству с банковской картой как финансовым инструментом, то подростку нужно рассказывать об ответственности за свои денежные средства и возможности. Важно преподать понимание, что на личном финансовом пути могут подстерегать опасности. С азартными играми ситуация не менее серьезна. Только в Центральном федеральном округе каждую неделю блокируют более трех с половиной миллионов попыток зайти на игровые сайты со стороны учеников школ, студентов колледжей и других учебных заведений. Работаем над системой профилактики пагубного влияния, организовали межведомственную рабочую группу по противодействию деструктиву. Совместными усилиями государства и семьи мы сможем воспитать финансово грамотное и ответственное новое поколение», — добавил он.

