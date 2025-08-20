Россиянам рассказали, как мошенники обманывают детей посредством онлайн-игр

Мошенники начали обманывать детей, предлагая им получить приз в онлайн-играх. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленники звонят ребенку по видеосвязи и убеждают его в возможности получить подарок или бонус в онлайн-игре. При этом они ставят условие — несовершеннолетний должен включить демонстрацию экрана, якобы чтобы подтвердить владение тем или иным аккаунтом.

Если ребенок соглашается, ему на телефон приходит код. Благодаря ему мошенники получают доступ к профилям несовершеннолетнего в мессенджерах, а также могут просматривать контакты обманутого человека.

20 августа журналисты ТАСС со ссылкой на материалы министерства внутренних дел РФ сообщили, что телефонные мошенники разработали схему обмана, в рамках которой просят дистанционно провести обыск в квартире. Злоумышленники представляются сотрудниками специальных служб или правоохранительных органов и начинают оказывать на человека психологическое давление. Далее они просят провести видеообыск якобы для декларирования денежных средств, а затем требуют передать найденные деньги и драгоценности неизвестным лицам.

