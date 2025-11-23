Жительницу Подмосковья осудили за фейки об армии России

Жительницу Видного приговорили к семи годам колонии за ложные сведения о ВС РФ

Суд в подмосковном Видном признал местную жительницу виновной в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.

По материалам дела, женщина разместила в одном из мессенджеров сообщения, которые следствие и суд квалифицировали как заведомо ложные. Мотивом, по их выводам, стала политическая ненависть.

В ведомстве уточнили, что следователь территориального отдела собрал доказательства, которые суд посчитал достаточными для вынесения приговора по статье о публичном распространении заведомо ложных данных о действиях российской армии (п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ).

В итоге суд приговорил подсудимую к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в неоднократном распространении через социальные сети фейков о Вооруженных силах России.

Ранее в Воронежской области мужчину оштрафовали за песню Верки Сердючки.