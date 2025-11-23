На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительницу Подмосковья осудили за фейки об армии России

Жительницу Видного приговорили к семи годам колонии за ложные сведения о ВС РФ
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в подмосковном Видном признал местную жительницу виновной в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.

По материалам дела, женщина разместила в одном из мессенджеров сообщения, которые следствие и суд квалифицировали как заведомо ложные. Мотивом, по их выводам, стала политическая ненависть.

В ведомстве уточнили, что следователь территориального отдела собрал доказательства, которые суд посчитал достаточными для вынесения приговора по статье о публичном распространении заведомо ложных данных о действиях российской армии (п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ).

В итоге суд приговорил подсудимую к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в неоднократном распространении через социальные сети фейков о Вооруженных силах России.

Ранее в Воронежской области мужчину оштрафовали за песню Верки Сердючки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами