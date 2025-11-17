Жителя Петербурга задержали за дискредитацию российской армии

СК: в Петербурге задержан мужчина по делу о распространении фейков о ВС России

В Санкт-Петербурге задержан 35-летний местный житель, которого подозревают в неоднократном распространении через социальные сети фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) по региону.

«По данным следствия, мужчина неоднократно размещал в социальной сети в открытом для свободного просмотра доступе сведения, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что задержание нарушителя провели совместными усилиями сотрудники ФСБ и Росгвардии. По информации пресс-службы, следственный отдел ведомства по Невскому району города возбудил уголовное дело, проходящее по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС России).

До этого севастопольский суд приговорил 38-летнюю жительницу города к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии. Следствие установило, что в июле 2024 года обвиняемая разместила в публичном канале популярного мессенджера недостоверные сведения о деятельности российских военных.

Ранее главу киноклуба «Ельцин-центра» оштрафовали за дискредитацию армии.