На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области мужчину оштрафовали за песню Верки Сердючки

ТАСС: суд в Воронежской области оштрафовал мужчину за песню Сердючки в машине
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Борисоглебский городской суд оштрафовал жителя Воронежской области Павла Вахрушева на 50 тысяч рублей за песню украинского исполнителя Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебный аппарат.

«В отношении него постановление вынесено - признан виновным по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Воспроизводил песню Верки Сердючки под названием «Еще не вмерла Украина», — рассказали ТАСС помощники судьи.

Уточняется, что в ноябре этого года в ночные часы Вахрушев публично воспроизводил песню в поддержку украинских войск в своей машине.

В июле этого года продюсер Леонид Дзюник усомнился в том, что Андрей Данилко уедет из Украины на фоне «отмены» артиста из-за его песен на русском языке. 51-летнего Данилко, уверен эксперт, не выпустят из страны, поскольку он призывного возраста. Также продюсер удивился тому, что на Украине хотят «отменить» артиста, который «сыпал проклятия» о России.

Ранее российский сервис уличили в продвижении Пугачевой и Меладзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами