В РПЦ объяснили, почему нельзя верить в Деда Мороза

Протоиерей Бородин предостерег православных россиян от веры в Деда Мороза
Максим Блинов/РИА Новости

Протоиерей, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин заявил, что верить в Деда Мороза, как в доброго волшебника, «неприемлемо» для христианина. Свое мнение он высказал в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, Деда Мороза не стоит наделять особыми смыслами. К нему нельзя относиться серьезнее, чем к персонажу, вручающему детям подарки, добавил священник.

Бородин напомнил, что христиане ни в какого вымышленного Деда Мороза не верят, а верят в Господа Иисуса Христа.

«Знаем о жизни его святых, например святителя Николая, который воплощен сейчас в облике Санта-Клауса, но все-таки сильно трансформированного», – добавил он.

До этого стало известно, что в Москве праздничный состав зимнего волшебника сделает остановку 2 и 3 января 2026 года. Отправление запланировано на 19 ноября 2025 года из Владивостока, а завершится путешествие 11 января 2026 года в Великом Устюге, на родине Деда Мороза.

Ранее Наталия Орейро восхитилась новогодними традициями в России.

