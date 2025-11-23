Мобилизованный сбежал из машины ТЦК в Одессе

В Одессе мобилизованный мужчина сбежал из микроавтобуса территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает издание «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.

На видео можно увидеть, как парень выбегает из машины военкомов и резко перебегает дорогу, ударяясь о проезжающую мимо машину. После этого он встает на ноги и бежит дальше. Сотрудники ТЦК даже не пытались догнать сбежавшего.

18 ноября в Одессе военкомы на минивэне опасно прижали велосипедиста к тротуару, чуть не сбив его, а затем мобилизовали. На кадрах, оказавшихся в сети, видно, как четверо сотрудников территориальных центров комплектации ТЦК заставили велосипедиста остановиться, затем выпустили в него слезоточивый газ из баллончика, избили и погрузили в бус.

5 ноября сообщалось, что с начала 2025 года уполномоченному Рады по защите прав человека Дмитрию Лубинцу поступило почти пять тысяч жалоб, связанных с нарушениями при мобилизации. За 2024 год таких обращений поступило более 3,4 тысяч.

В украинских СМИ, включая крупные Telegram-каналы регулярно появляются сообщения о стачках мобилизованных с сотрудниками ТЦК.

Ранее на Украине предложили чипировать мобилизованных, как собак.