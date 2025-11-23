На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мобилизованный сбежал из машины ТЦК в Одессе

В сети появилось видео побега мобилизованного из машины военкомов в Одессе
true
true
true

В Одессе мобилизованный мужчина сбежал из микроавтобуса территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает издание «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.

На видео можно увидеть, как парень выбегает из машины военкомов и резко перебегает дорогу, ударяясь о проезжающую мимо машину. После этого он встает на ноги и бежит дальше. Сотрудники ТЦК даже не пытались догнать сбежавшего.

18 ноября в Одессе военкомы на минивэне опасно прижали велосипедиста к тротуару, чуть не сбив его, а затем мобилизовали. На кадрах, оказавшихся в сети, видно, как четверо сотрудников территориальных центров комплектации ТЦК заставили велосипедиста остановиться, затем выпустили в него слезоточивый газ из баллончика, избили и погрузили в бус.

5 ноября сообщалось, что с начала 2025 года уполномоченному Рады по защите прав человека Дмитрию Лубинцу поступило почти пять тысяч жалоб, связанных с нарушениями при мобилизации. За 2024 год таких обращений поступило более 3,4 тысяч.

В украинских СМИ, включая крупные Telegram-каналы регулярно появляются сообщения о стачках мобилизованных с сотрудниками ТЦК.

Ранее на Украине предложили чипировать мобилизованных, как собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами