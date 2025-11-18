На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одессе сняли на видео принудительную мобилизацию велосипедиста

«Страна.ua»: в Одессе военкомы мобилизовали велосипедиста, едва его не сбив
Shutterstock

В Одессе военкомы на минивэне опасно прижали велосипедиста к тротуару, чуть не сбив его, а затем мобилизовали. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Кадры произошедшего оказались в сети. На них видно, как четверо сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) заставили велосипедиста остановиться, затем выпустили в него слезоточивый газ из баллончика, избили и погрузили в бус.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее мобилизация помешала сбору урожая на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
