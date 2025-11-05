На Украине зарегистрировали пять тысяч обращений к омбудсмену из-за силовой мобилизации

На Украине омбудсмен получил пять тысяч жалоб на нарушения при мобилизации

С начала года уполномоченному Рады по защите прав человека Дмитрию Лубинцу поступило почти пять тысяч жалоб, связанных с нарушениями при мобилизации. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на данные офиса украинского омбудсмена.

«С 1 января по 29 октября 2025 года получено почти 5 тысяч обращений относительно нарушений сотрудниками ТЦК (военкоматов – ред.) прав военнообязанных во время мобилизации. За весь 2024-й поступило более 3,4 тысячи таких жалоб. В 2023 году омбудсмен получил более 500 обращений, а в 2022-м – всего 18», — сказано в материале.

В украинских СМИ, включая крупные Telegram-каналы регулярно появляются сообщения о стачках мобилизованных с сотрудниками ТЦК.

3 ноября сообщалось, что в Одессе женщина пыталась отбить мобилизованного от сотрудников территориального центра комплектования и ей распылили содержимое перцового баллончика в лицо. На кадрах, опубликованных им, видно, как женщина открывает автомобиль ТЦК и в этот момент ей распыляют газ в лицо. На предоставленной видеозаписи видно, как пострадавшая закрывает глаза рукой и отходит от машины.

Ранее в Киеве ТЦК забрал учителя физкультуры во время урока.