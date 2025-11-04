В Удмуртии женщина с судимостью украла у подруги золотые украшения

В Воткинске полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений на сумму более 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Следователи установили, что к преступлению причастна 28-летняя уже судимая жительница города, не имеющая постоянного места работы.

По данным следствия, женщина часто бывала у своей знакомой и знала, где в квартире хранятся ценные вещи. В один из визитов она воспользовалась отсутствием хозяйки и похитила золотые украшения. Позже злоумышленница сдала их в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

По факту кражи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

