В Удмуртии женщина с судимостью украла у подруги золотые украшения

МВД: жительница Воткинска украла у подруги украшения на 240 тыс. рублей
true
true
true
close
Shutterstock/Studio Peace

В Воткинске полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений на сумму более 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Следователи установили, что к преступлению причастна 28-летняя уже судимая жительница города, не имеющая постоянного места работы.

По данным следствия, женщина часто бывала у своей знакомой и знала, где в квартире хранятся ценные вещи. В один из визитов она воспользовалась отсутствием хозяйки и похитила золотые украшения. Позже злоумышленница сдала их в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

По факту кражи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Карелии местный житель вернулся с ночной смены и обнаружил, что его кофе пропал, а из холодильника исчезла колбаса. Кроме того, куда-то делась и косметичка с украшениями, в которой хранились часы, кольцо и браслет. Оказалось, что к нем в дом залез 55-летний знакомый, чтобы украсть ценные вещи.

Ранее российский подросток трижды обокрал отца ради машины и наркотиков.

