Москвич сдавал в ломбард украшения девушки, чтобы сводить ее в ресторан

Жителя Москвы приговорили к трем годам лишения свободы за кражу ювелирных украшений и столового серебра своей возлюбленной. Об этом говорится в судебных материалах, пишет РИА Новости.

В октябре 2019 года парень познакомился с девушкой на курсах по биологии в вузах. Затем пара встречалась до сентября 2023 года. Причем в течение последнего года отношений молодой человек неоднократно выносил из квартиры возлюбленной драгоценности и столовое серебро. Согласно материалам, награбленное он сдавал в ломбард, а на эти деньги водил девушку в рестораны и тратил на развлечения.

Когда девушка заметила пропажу денег, золотых сережек и браслета Cartier, она узнала от парня, что это он взял их и сдал в ломбард из-за финансовых трудностей. После этого он вернул украшения. Однако позже обнаружилась пропажа столового серебра и ювелирных украшений девушки и ее мамы. Девушка сообщила об этом родителям, которые обратились в полицию.

На суде парень частично признал свою вину. Он сообщил, что не смог вернуть украденное, так как находится в подавленном состоянии из-за содеянного и не может устроиться на работу. Его признали виновным по статье «Кража в особо крупном размере». Также фигуранта дела обязали возместить материальный ущерб.

