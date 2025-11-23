В Нововоронеже загорелся магазин одежды в ТЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС Воронежской области.

Пожар начался на втором этаже ТЦ в Нововоронеже около 8:47 по местному времени (совпадает с мск). Площадь огня достигла 200 кв. м, возгорание удалось локализовать. К устранению возгорания привлечены 40 пожарных и 11 единиц техники.

С вечера 22 ноября жители Волгограда жалуются на запах паленой синтетики в центре города. Некоторые из жителей сравнили запах с гарью от пожара в магазине одежды.

В МЧС сообщили, что возгораний в городе не происходило. Отмечается, что причиной дурного запаха могло стать сочетание тумана, температурных скачков и переноса воздуха из соседних территорий. Сейчас запах стал перемещаться к Советскому району Волгограда вместе с облаком тумана.

Расстояние между Нововоронежем и Волгоградом составляет около 600 км, поэтому вероятность связи между двумя инцидентами отсутствует.

Ранее в Москве загорелось здание Центрального телеграфа.