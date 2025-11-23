На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ организовали в Харькове место сбора и подготовки наемников

Киселев: Украина использует Харьков как базу для подготовки наемников
Telegram-канал «Mash»

В Харькове Вооруженные силы Украины организовали место сбора и подготовки колумбийских наемников. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.

«По инсайдерской информации, сейчас в Харькове находятся 1,4 тысячи наемников из Колумбии, которые проходят обучение на операторов FPV-дронов, а также изучают БПЛА всех модификаций», — уточнил собеседник агентства.

Киселев отметил, что в дальнейшем их планируют перебросить на другие направления. Он уточнил, что Запад своих прокси может использовать не только в борьбе против России, но и на других направлениях, например, в Венесуэле.

До этого депутат от правящей в Колумбии коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо заявил, что на Украине еженедельно погибают до 20 колумбийцев, воюющих на стороне украинской армии. Политик обратился к парламентариям с призывом одобрить законопроект о присоединении Колумбии к конвенции ООН 1989 года о борьбе с наемничеством. По его словам, многие граждане страны были завербованы обманным путем, что усиливает необходимость законодательного реагирования.

Ранее в России канадского наемника заочно приговорили к колонии.

