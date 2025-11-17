На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России канадского наемника заочно приговорили к колонии

СК: суд приговорил канадца Икедзо к 14 годам за участие в конфликте на Украине
true
true
true
close
Shutterstock

Суд приговорил гражданина Канады Мицуки Икедзо к 14 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным следствия, канадец присоединился к украинским войскам в 2022 году. Он участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также военнослужащих Вооруженных сил РФ, за что получал вознаграждение. Военного признали виновным по статье о наемничестве.

«Судом ему вынесен приговор (заочно) в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

10 ноября Верховный суд ДНР приговорил двух наемников из Колумбии, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины, к 13 годам колонии строгого режима. По информации ФСБ, колумбийские граждане в ноябре 2023 года вступили в батальон «Карпатская сечь» ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины они принимали участие до июля прошлого года.

Ранее в ДНР американского наемника приговорили к 14 годам колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами