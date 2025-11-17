В России канадского наемника заочно приговорили к колонии

СК: суд приговорил канадца Икедзо к 14 годам за участие в конфликте на Украине

Суд приговорил гражданина Канады Мицуки Икедзо к 14 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным следствия, канадец присоединился к украинским войскам в 2022 году. Он участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также военнослужащих Вооруженных сил РФ, за что получал вознаграждение. Военного признали виновным по статье о наемничестве.

«Судом ему вынесен приговор (заочно) в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

10 ноября Верховный суд ДНР приговорил двух наемников из Колумбии, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины, к 13 годам колонии строгого режима. По информации ФСБ, колумбийские граждане в ноябре 2023 года вступили в батальон «Карпатская сечь» ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины они принимали участие до июля прошлого года.

Ранее в ДНР американского наемника приговорили к 14 годам колонии.