В Колумбии раскрыли потери среди колумбийских наемников на Украине

Депутат Торо: на Украине еженедельно гибнут по 20 колумбийских наемников
На Украине еженедельно погибают до 20 колумбийских наемников, воюющих на стороне украинской армии. Об этом заявил депутат от правящей в Колумбии коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо во время заседания палаты представителей конгресса, пишет РИА Новости.

Политик обратился к парламентариям с призывом одобрить законопроект о присоединении Колумбии к конвенции ООН 1989 года о борьбе с наемничеством. По его словам, многие граждане страны были завербованы обманным путем, что усиливает необходимость законодательного реагирования.

«На Украине каждую неделю гибнут по 20 [колумбийцев]. Многие из них были завербованы обманом… Я прошу участников этого пленарного заседания поддержать данный законопроект», — сказал Торо.

Он подчеркнул, что участие граждан страны в конфликтах за рубежом выходит из-под контроля. По данным депутата, колумбийские наемники участвуют в подготовке детей-солдат в Судане, задействованы в боевых действиях в Йемене и работают на наркогруппировки в Мексике.

«Колумбия не должна превратиться в экспортера смерти», — заявил Торо.

Новость дополняется.

