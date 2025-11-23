Два российских аэропорта сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославля приостановил работу 23 ноября примерно в 5:20 (мск). В аэропорту Нижнего Новгорода были введены ограничения примерно в 7:30 (мск).

Возобновил работу в штатном режиме и московский аэропорт Внуково.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате почти 70 украинских дронов за ночь над Россией.