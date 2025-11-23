Аэропорт Внуково возобновил работу

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Представитель Росавиации пояснил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Внуково приостановил свою работу 23 ноября примерно в 11:35 (мск).
Утром 23 ноября стало известно об атаке нескольких беспилотных летательных аппаратов по Шатурской ГРЭС в Московской области.
По информации МЧС России, на объекте возник пожар площадью 65 кв. м. Горели три трансформатора. К устранению огня привлекли 137 специалистов и 49 единиц техники. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что электроснабжение Шатуры не было нарушено из-за переподключения к альтернативным линиям питания.
Ранее сообщалось, что над Россией за ночь сбили 75 беспилотников ВСУ.