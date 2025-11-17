Россиянка укусила за ногу сотрудницу полиции и поплатилась

В Бурятии женщина укусила сотрудницу полиции за ногу и получила штраф

В Республике Бурятия местная жительница попала под уголовное преследование после нападения на сотрудницу полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Кабанского районного суда.

Согласно материалам дела, женщина была задержана за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и была доставлена в отделение полиции для установления личности и составления административного протокола. Когда дежурный сообщила задержанной о необходимости проведения досмотра, а также медицинского освидетельствования, задержанная проявила агрессию, напала на представительницу сил правопорядка и укусила ее за ногу.

«Суд квалифицировал действия женщины по ч. 1 ст. 318 УК РФ, как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — рассказали в пресс-службе.

При назначении наказания суд учел позицию потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании. Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде десяти тысяч рублей.

Ранее в Якутии мужчина искусал полицейского и едва не выдавил ему глаза.